Rizespor, Skoda ve Harmash'ı açıkladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Çek forvet Milan Skoda ve Ukraynalı orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı renklerine kattı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren yeşil-mavililer, iki futbolcu için konaklama yapılan otelde imza töreni düzenledi.

HARMASH SEZON SONUNA KADAR, SKODA 1,5 YILLIĞINA RİZE'DE

Kulüp, Slavia Prag'dan 33 yaşındaki Milan Skoda'yı 1,5 yıllığına transfer ederken, Dinamo Kiev'den 29 yaşındaki Denys Harmash'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.

"Kaptanımız Milan Skoda, Türkiye'den Çaykur Rizespor'a 1.5 yıllığına transfer oldu. Hücumcumuz, kaptanımız ve efsanemiz Milan Skoda, cumartesi sabahı Rizespor'a transfer olmuştur. Türkiye'nin en üst ligi Süper Lig'de mücadele edecektir. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan kulübe 1.5 yıllık imza atmıştı"

Başkan Jaroslav Tvrdik ise, "Bunun olacağına inanmazdık. Liderimiz, kaptanımız, örnek karakterimiz, arkadaşımız, efsanemiz. Bu güzel kariyeri ve katkıları sonucunda ona bu izni vermek zorundaydık. Bir şey kesindir, buraya geri dönecek. Slavia ve Milan Skoda'nın yolları ayrılmaz, bir gün tekrar birleşir." ifadelerini kullandı.