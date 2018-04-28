Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de

Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi ve bir yıl aranın ardından Süper Lig'e çıktı.

RİZESPOR ŞAMPİYON OLDU

Çaykur Rizespor'un Süper Lig hasreti 1 yıl sürdü. Karadeniz temsilcisi, zirve mücadelesi veren ekiplerden Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi ve yeniden Süper Lig vizesi aldı.

Konuk ekibi galibiyete taşıyan gol 30. dakikada Robin Yalçın'dan geldi. Bu sonucun ardından yenilgisizlik serisini 12 maça çıkaran Çaykur Rizespor puanını 66 yaptı ve ligi şampiyon tamamlamayı garantileyerek bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıktı. Ümraniyespor ise 58 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

ANKARAGÜCÜ 6 YIL SONRA DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenen Ankaragücü 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e doğrudan çıkmayı hedefleyen Ankaragücü, 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'a konuk oldu. Başkent ekibi, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelede Ankagücü'ne 3 puanı getiren golleri 47'nci dakikada Kehinde ve 53'te Umut Nayir attı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 62'ye çıkarttı ve ligi ikinci olarak tamamlamayı garantileyerek bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıktı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor'un ise 15 puanda kaldı.