Rizespor'da G.Saray maçına özel prim

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yolunda Rizespor'la son derece kritik bir maça çıkacak. 40 puanı bulunan ve ilk 5 şansı devam eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takıma karşı özel hazırlanıyor.

GALİBİYETE ÖZEL PRİM

Karadeniz gazetesine konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takıma özel prim vereceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Başakşehir maçında herkes gördü. Güzel bir mücadele ortaya koyduk, 90 dakika iyi oynadık ama bir şansızlık oldu maç berabere bitti. Galatasaray maçında da elimizden geleni yapacağız, yenmek için oynayacağız. İnşallah da yeneriz. Avrupa'ya gidemesek dahi Galatasaray'ı yenmek Avrupa'ya gitmiş kadar olur bizim için."

Rizespor'un her takımı yenebileceğini vurgulayan Kartal, "Kimse Rizespor üzerinden ‘üç puan alacağız’ diye hesap yapmasın. Kimse bu tür hesapların içerisine girmesin. Rizespor her an her takımı yenebilir. Biz kazanmak için oynayacağız. Hocamız da, oyuncularımız da, tüm ekibimiz de bu düşünce içerisinde. Zaten oynadığımız güzel oyun da ortadadır" şeklinde konuştu.

MURİÇ: "G.SARAY'A GOL ATACAĞIM"

Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç de iddialı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a gol atacağını belirten Muriç, "İstanbul'da şans Galatasaray'dan yanaydı ancak bu kez öyle olmayacak. Gol atacağım içime doğdu, kazanacağımıza eminiz. Avrupa hedeflerimiz var. Bunu başarmak için sahadan 3 puanla ayrılmalıyız."