Rizespor'dan ilginç Podolski açıklaması

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Lukas Podolski'yle ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında konuştu.

PODOLSKİ GÜNDEMİMİZDE OLMADI

Lukas Podolski transferinin hiç gündemlerinde olmadığını ifade eden Bal, "Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu ama hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Kendisi de açıklama yaptı, 'Rize'nin enteresanı çay.' demişti. Ben de kendisine Karadeniz'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma iki ya da üç oyuncu takviyesi daha yapacaklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, "Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz, milli takıma seçildi. Devre arasında hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.