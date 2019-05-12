Rizespor'dan TFF'ye maç yeniden oynansın başvurusu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın yankıları devam ediyor. Hakem Serkan Çınar'ın kararlarına isyan eden Rizespor cephesi, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye itiraz etmeye hazırlanıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

PENALTI POZİSYONUNU TFF'YE TAŞIYACAKLAR

Galatasaray'ın Marcao'nun yerde kalmasıyla kazandığı penaltı atışını Diagne gole çeviremedi. Atış esnasında ceza sahasına giren futbolculardan dolayı penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyleyenler olsa da Rizespor bambaşka bir itirazla TFF'ye gidiyor.

Rizespor cephesi, Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Marcao'nun korner kullanılmadan önce yerde kaldığını ve top oyunda olmadığı için penaltı verilemeyeceğini ifade ediyor.

Hakemin kurallara uymadığını belirten Rizespor, "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye maçın tekrar oynanması için başvuru yapacak.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Radyospor'a konuşan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, "Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF'ye maçın tekrar oynaması için başvuruda bulunacağız" dedi.

KURAL HATASI MI, HAKEM HATASI MI?

Konuyla ilgili IFAB kuralı şu şekildi: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.

Ancak yaşanan bu pozisyonun kural hatası değil, hakem hatası olduğunu savunanlar da var.