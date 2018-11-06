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Rizespor'dan Volkan Demirel'e teklif

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Çaykur Rizespor talip oldu.

Rizespor'dan Volkan Demirel'e teklif
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16 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Volkan Demirel, yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli kaleciyi Süper Lig ekibi Rizespor istiyor.

OKAN BURUK, VOLKAN'LA GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi. Volkan'ın ise Okan Buruk'a teşekkür ederek, "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği öğrenildi.

YENİ TEKNİK ADAMI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Cocu'nun gidişinin ardından gelecek teknik adamla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kendisini affettirip kadroya dönmeyi planlayan Demirel, sarı-lacivertli formayla futbol hayatını sonlandırma niyetinde.

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