El Kabir, Sivas maçı öncesi tesiste unutuldu

Süper Lig 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasındaki müsabaka öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Çaykur Rizesporlu El Kabir, müsabaka öncesi tesiste unutuldu.
TAKSİ İLE MAÇA GELDİ
Stada giden kafilede yer almayan Faslı oyuncu taksiyle maça geldi.
Görevliler, girişte önce El Kabir'i tanımadı. Yöneticiler araya girince El Kabir stada girdi.
Daha sonra maça yetiştirilen oyuncu, ilk 11'deki yerini aldı.
Geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atan El Kabir, bu sezon başında Rizespor'a transfer olmuştu.