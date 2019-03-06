Rizesporlu oyuncunun eşi trafik kazası geçirdi

Galatasaray'a 4 milyon 250 bin euro getirmesi durumunda Körfez ülkelerine transfer olabilen Sofiane Feghouli "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Ayrılmayı düşünmüyorum." dedi.

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Barcelona, Eden Hazard için devreye girdi

La Liga devi Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in transfer etmek istediği Eden Hazard için devreye girdi. Katalan ekibi bu transfer için 140 milyon euroyu gözden çıkardı.