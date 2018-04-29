R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçı Cüneyt Çakır'ın...
FIFA kokartlı hakemimiz, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.
5. YARI FİNAL MAÇI OLACAK
Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Devler Ligi'nde yarı final maçı yönetmiş olacak.