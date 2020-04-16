R.Madrid efsaneleri virüsle mücadeleye destek verecek

Liglerin askıya alınmasıyla birlikte yayın geliri, maç günü hasılatı ve sponsorluk ödemeleri de ertelendi. Kulüplerin tek gelir kaynağı olarak YouTube kanalları kaldı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de Skrtel, Neustadter ve Cocu'nun, alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.

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Mert Hakan Yandaş: Futbolu çok özledim

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, lige verilen aranın kendisi için de zor olduğunu, bazen kendisini tutamayıp birkaç kişiyi arayrak maç yapmak istediğini söyledi.