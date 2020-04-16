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R.Madrid efsaneleri virüsle mücadeleye destek verecek

Real Madrid'de forma giymiş efsane isimler, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak.

| Haber Merkezi
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İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması da yer alacak.

MÜZAYEDE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

24 Nisan Cuma günü internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak.

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