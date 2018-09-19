Robben: Kendimi 34 yaşında gibi hissetmiyorum

Uzun yıllar boyunca Bayern Münih'te oynayan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız Arjen Robben, Bundesliga'nın resmi internet sitesine konuştu.

UMARIM UZUN YILLAR BOYUNCA OYNARIM

Bu sezon 3 maçta 2 gol atan Robben, ''Her zaman en iyimi vermeye çalışıyorum. Eğer oynamazsam bisiklete biniyorum ve fit kalmaya çalışıyorum. 34 yaşındayım ve oynadığım her dakikadan keyif almaya bakıyorum. Tamamen dolu tribünler önünde Bayern'de oynamak inanılmaz bir şans. Bu durum ne kadar sürecek bilmiyorum ama kendimi 34 yaşındaymış gibi hissetmiyorum. Çok fit hissediyorum. Umarım uzun yıllar boyunca oynarım.'' şeklinde konuştu.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Şampiyonlar Ligi çok farklı bir platform. Hala kendimizi geliştirmemiz gereken yerler var. Grupta Benfica gibi takımlar tehlike yaratabilir. Çok iyi savunma yapmalıyız. Ancak böyle başarılı olabiliriz. Ajax ve AEK'da da yetenekli oyuncular var. Ajax'ı buralarda görmek güzel olacak. Bu maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.