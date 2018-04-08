Robben-Ribery ikilisi Bayern'le uzatıyor

Bayern Münih, Augsburg'u 4-1 mağlup ederek Bundesliga'da bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti. Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge maç sonrası açıklamalarda bulunurken, Ribery ve Robben'in gelecekleriyle ilgili de konuştu.

RİBERY VE ROBBEN KALIYOR

Basın mensuplarının Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleriyle ilgili sorular sorması üzerine Rummenigge, ''Robben ve Ribery ile yeni sözleşme imzalayacağız'' cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Robben de bu konu hakkında konuşmuş ve, ''Geleceğim hakkında endişelenmiyorum, her zaman başka seçenekler vardır. Ama bir ailem var ve bir an önce açıklığa kavuşmasını umuyorum. Biraz uzadı ve bu benim için kolay değil, bunu itiraf etmem lazım'' ifadelerini kullanmıştı.

UZUN YILLARDIR 3 BÜYÜKLERLE ANILIYORLAR

Sezon sonu sözleşmesi bitecek iki yıldız da uzun yıllardır Türk takımlarıyla anılıyor. Özellikle Ribery-Galatasaray ve Robben-Fenerbahçe haberleri basında sık sık yer alıyor. Bu sezon da ikili için bazı transfer haberleri çıktı ancak yıldız futbolcular Bayern Münih'le yola devam edecek.