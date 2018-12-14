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Robben sezonun ilk yarısını kapattı

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Arjen Robben'in sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısını kapattığını açıkladı.

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Robben sezonun ilk yarısını kapattı

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Hollandalı futbolcu Arjen Robben, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, bugün düzenlediği basın toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek, "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var. Devre arası ona iyi gelecek." diye konuştu.

Kovac, 34 yaşındaki Robben'in Katar'da yapılacak devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

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