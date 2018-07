Robben: Tatile gittim, döndüm Almanya elenmiş

Dünya Kupası'na katılan oyuncular henüz takıma dönememiş olsa da Arjen Robben ve onun gibi kupaya katılmayan oyuncular şimdiden yeni teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Bayern Münih takımının sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Arjen Robben düzenlenen basın toplantısında,D ünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen eski takım arkadaşı Mario Mandzukic hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

Almanya'nın elenmesine değinen Robben "Üç haftalığına tatile çıkmıştım, bu sebeple hiçbir şey görmedim, döndüğümde onlar turnuvadan elendiğini öğrendim" dedi.

Mandzukic hakında da konuşan tecrübeli futbolcu "O her zaman takımınızda görmek isteyeceğiniz bir oyuncu, her zaman takım arkadaşalarına destek çıkar ve ona her zaman güvenebilirsiniz. Artık bizimle oynamıyor ama bence her takım onun gibi bir oyuncuyu sahip olmak ister."şeklinde konuştu.