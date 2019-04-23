Robbie Fowler teknik adam oldu

Oynadığı diziden ayrıldıktan sonra sevgilisi Birkan Sokullu ile de yollarına ayıran Dilan Çiçek Deniz'e Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin sosyal medyadan mesaj attı.

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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satacak

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satma kararı aldı. Hakan için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro.