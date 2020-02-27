Robert Lewandowski 1 ay yok

Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Alman devinde Lewandowski üzüntüsü yaşanıyor.
Kulüp doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene edilen Robert Lewandowski, için kulüpten açıklama geldi.
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in dün akşam Chelsea'ye karşı oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.
Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Bundesliga'da bu sezon toplam 25 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'in deplasmanda Chelsea'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atmıştı.