Robert Lewandowski, Ronaldo'yu yakaladı

26,655 kez izlendi

Florya bayram yerine döndü

24,469 kez izlendi

9,951 kez izlendi

128,188 kez izlendi

Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga

35,586 kez izlendi

134,752 kez izlendi

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

16,756 kez izlendi

34,122 kez izlendi

5,306 kez izlendi

10,483 kez izlendi

1 Ronaldo'nun çikolatadan heykeli yapıldı Cristiano Ronaldo hayranı çikolata ustası Jorge Cardoso, 200 saatini harcayarak yıldız futbolcunun heykelini yaptı.

2 Süper Lig'de haftanın hakemleri Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. MHK, F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç vermedi.

3 İngilizler Ozan Tufan'ı beğenmedi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ı izlemek için Türkiye'ye gelen Crystal Palace'ın scout ekipleri, 24 yaşındaki futbolcuyu yetersiz buldu.

4 Beşiktaş kaleci arıyor Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışı devam ediyor. Yönetimin, şimdiye kadar 4 farklı file bekçisiyle görüştüğü öğrenildi.

5 İtalyanlar maçı maskeyle izledi Messi'yi izlemek isteyen taraftarları, koronavirüs salgını da durduramadı. Maskelerini takan İtalyanlar stada akın etti.

6 Elneny: Müzik değil Kur'an-ı Kerim dinliyorum Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Elneny, dini yaşantısından Sergen Yalçın'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

7 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ve Barcelona 1-1 berabere kalırken, Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yendi

8 Ali Koç: Birileri Genel Kurul diyorsa başvursunlar Ali Koç, rozet takdim törenindeki konuşmasında görevi bırakmak gibi bir niyeti olmadığını, ancak genel kurul istenirse önünü kapamayacaklarını belirtti.

9 Suudi Arabistan, Fury'ye 400 milyon sterlin önerecek Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury için Suudi Arabistan, 400 milyon sterlinlik bir teklif hazırladı.