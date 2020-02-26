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Robert Lewandowski, Ronaldo'yu yakaladı

Chelsea maçında takımının son golünü atan Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo’ya (2013/14) ait “bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla deplasman golü atan oyuncu” unvanına ortak oldu.

| Haber Merkezi
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Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Chelsea'yı 3-0 mağlup etti.

Bavyera ekibinin golcü oyuncusu Robert Lewandowski, 76. dakikada attığı gol ile Portekizli star Cristiano Ronaldo'nun 2013-2014 şampiyonlar ligi sezonunda attığı 9 deplasman golü rekoruna ortak olmayı başardı.

BU SEZON 11 GOLE ULAŞTI

2019-2020 Şampiyonlar Ligi sezonu grup maçlarında Kızılyıldız'a 5, Tottenham'a 2, Olimpiakos'a 3 gol atmayı başaran Lewandowski, son olarak  Chelsea'ye 1 gol atarak toplamda 11 gole ulaştı.

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