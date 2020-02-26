Robert Lewandowski, Ronaldo'yu yakaladı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Chelsea'yı 3-0 mağlup etti.
Bavyera ekibinin golcü oyuncusu Robert Lewandowski, 76. dakikada attığı gol ile Portekizli star Cristiano Ronaldo'nun 2013-2014 şampiyonlar ligi sezonunda attığı 9 deplasman golü rekoruna ortak olmayı başardı.
BU SEZON 11 GOLE ULAŞTI
2019-2020 Şampiyonlar Ligi sezonu grup maçlarında Kızılyıldız'a 5, Tottenham'a 2, Olimpiakos'a 3 gol atmayı başaran Lewandowski, son olarak Chelsea'ye 1 gol atarak toplamda 11 gole ulaştı.