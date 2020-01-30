Robert Mak, Konyaspor'da

Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 Tahkim'den F.Bahçe ve Trabzonspor'a ret Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı için yaptığı itirazı esastan reddetti. Kurul, ayrıca Trabzonspor'un Nwakaeme için yaptığı başvuruya da olumsuz cevap verdi.

2 Nzonzi, İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'da kadro dışı olan Fransız futbolcu Steven Nzonzi, Rennes takımıyla görüşmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

3 Hasic'te sorun çözüldü Ajdin Hasic’in 2 milyon euroluk imza parasını 1.2 milyon euroya düşüren Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

4 Galatasaray, Erkan Süer'i transfer etti Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Boluspor'un genç yeteneği Erkan Süer'i renklerine bağladı.

5 Ersun Yanal'dan oyuncularına Sosa uyarısı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yanal, Sosa'nın önemine değindi.

6 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru Trabzonspor, cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

7 Çin'de ligler ertelendi Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Şubat'ta başlaması gereken liglerin ertelendiğini duyurdu.

8 Boateng ile Goretzka kavga etti Boateng, antrenmanda kendisine sert bir müdahalede bulunan Goretzka'ya yumruk attı. Arkadaşları tarafından ayrılan ikili, daha sonra barıştıklarını duyurdu.

9 Arda Turan takım bulamadı Türkiye'de ve Avrupa'nın hemen hemen bütün liglerinde yarın, ara transfer dönemi kapanacak. G.Saray'a transfer olamayan Arda, büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışacak.