Robert Mak, Konyaspor'da

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Konya ekibi, Zenit forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Mak'ı transfer etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Robert Mak'ın yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı.
Her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli oyuncu, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.
Konya ekibi ayrıca, Yevhen Opanasenko’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.