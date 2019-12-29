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Robert Prosinecki, Kayserispor'a geri döndü

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, Robert Prosinecki ile görüşme yaptı ve uzun uğraşlar sonucu anlaşma sağladı.

| Haber Merkezi
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Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı.

EURO 2020 Elemeleri'nde Bosna Hersek ile grupta çıkamayan ve kulübüyle yollarını ayıran Robert Prosinecki ile temasa geçen Kayserispor yönetimi, tecrübeli teknik adam ile görüştü.

İSTEDİĞİ OYUNCULARIN LİSTESİNİ YÖNETİME VERDİ 

Trabzonspor maçını Bülent Bölükbaşı ile ekrandan izleyen Robert Prosinecki, yönetime transfer listesini sundu.

Sarı kırmızılı idareciler ile anlaşma sağlayan Prosinecki, ikinci devrede Kayserispor'u çalıştıracak 4. Teknik direktör oldu.

Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yönetim ara transfer döneminde de tahtayı açmayı planlıyor.

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