Brezilyalı eski milli futbolcu, teknik direktör Roberto Carlos, 1997 yılındaki frikik vuruşunu tekrarladı ancak bu sefer başarılı olamadı.

Roberto Carlos, 22 yıl sonra tekrarladığı başarısız frikik denemesini Instagram hesabından paylaştı.

Roberto Carlos, 22 yıl önceki efsane frikik golünü denedi

"BİR DAHA BÖYLE BİR GOL ATAMAYABİLİRİM"

Roberto Carlos, 3 Haziran 1997 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık maçında yaptığı vuruşta, topa verdiği falso ile kaydettiği gol sonrası tarihe geçmişti.

Ünlü oyuncu, Söz konusu golle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Açıkçası topun nasıl öyle falso aldığını anlayabilmiş değilim. Topa vurduğumda açık farkla auta çıkacağını düşünmüştüm. Antrenmanlarda zaman zaman bu vuruşu deniyordum. Ancak topa kariyerim boyunca ilk ve son kez bu şekilde falso verebildim. Bu tür golleri futbolcular kariyerleri boyunca ancak bir kez atabilir. Bundan sonra benzer bir golün atılabileceğini sanmıyorum."

Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı unutulmaz frikik golü