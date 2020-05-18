Roberto Carlos: Fenomen Ronaldo en iyisiydi

Roberto Carlos, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar ile karşılaştırılmayacak kadar iyi bir futbolcu olduğunu söyledi.

"O BİR FENOMENDİ"

Goal'e konuşan Roberto Carlos, "Ronaldo en iyisiydi. O bir fenomendi. Neymar, Cristiano ya da Messi... Onlarla karşılaştırılmaz ve başka Ronaldo da yok." ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE GOL ATMAK DAHA ZORDU"

"Bizim dönemimizde gol atmak daha zordu. Ancak Ronaldo bunu kolayca yapabiliyordu." diyen Roberto Carlos, "Real Madrid'de harika bir atmosfer vardı ve Ronaldo, 80 bin taraftarın yer aldığı Santiago Bernabeu tribünlerine kendini hayran bıraktırmıştı." dedi.

Roberto Carlos, Neymar ve Mbappe'nin Cristiano Ronaldo ve Messi'den sonra dünya futboluna aynı damgayı vuracaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi.