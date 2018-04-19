Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit'te başarısız bir yıl geçiren Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçecek.

Bu sezon büyük ümitlerle Zenit'in başına geçen Mancini, Avrupa'da ve ligde havlu attı.

İTALYA BASINI GÖREVE GELECEĞİNİ YAZDI

Çizme basınına göre 20 Mayıs tarihinde İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklayacak. İtalya, Mancini ile ilk maçına Suudi Arabistan karşısında çıkacak.

ZENİT'TEN AYRILACAK

13 Nisan'da Rusya Premier Ligi'nin sona ermesinin ardından Mancini'nin Zenit'teki geleceğinin de belli olması bekleniyor. Rus ve İtalyan basınına göre Zenit gelecek sezon Mancini ile devam etmeyecek. Bu ayrılık açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra da tecrübeli teknik adamın İtalya macerasının netleşmesi bekleniyor.