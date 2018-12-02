Roberto Mancini: Türkiye Avrupa Şampiyonası'na gidebilir

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 elemelerinde yer aldıkları J Grubu'ndaki rakipleri ve Türkiye için kısa bir değerlendirme yaptı.

TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDEBİLİR

İşte Mancini'nin açıklamaları:

"Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye'nin de Avrupa Şampiyonası'na gidebileceğini düşünüyorum"

4-5 AYDIR İYİ GİDİYORUZ

"Evet bir şeyler deniyoruz. Takım olarak gelişmeye çalışıyoruz. İtalyan futbol her zaman en üst düzeyde olmaya alışıktır. 4-5 aydır iyi gidiyoruz. Bütün maçları oynamak zorundasınız. Her maç zor. Güzel bir kura ama yüzde yüzünüzü sahaya yansıtmak zorundasınız."