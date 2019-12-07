Roberto Martinez: Eden Hazard futbolun Michael Jordan'ı

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, takım kaptanı Eden Hazard için açıklamalarda bulundu.

Martinez, Hazard'ın ileride Ballon d'Or ödülünü kazanacağını iddia etti. 46 yaşındaki teknik adam ayrıca Eden Hazard'ı efsane basketbolcu Michael Jordan'a benzetti.

"HAZARD, BALLON D'OR'U KAZANACAKTIR"

Eden Hazard'ın ileride Ballon d'Or ödülünü kazanacağını söyleyen Martinez, "Hazard'ın Ballon d'Or'u kazandığını görebiliyorum. Messi ve Ronaldo gittiğinde, Neymar, Mbappe ve Hazard kalacak. Hazard, Ballon d'Or kazanan adam olma rolünü üstlenir. Yaptıkları işler Ballon d'Or seviyesinde ve her zaman o ödülü alabilecek bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN JORDAN'I"

Belçikalı yıldızı basketbolun efsanesi Michael Jordan'ı benzeten Roberto Martinez, "Hazard, Michael Jordan gibi son pasın atıldığı adamdır. Hazard, futbolun Michael Jordan'ıdır" diye konuştu.