Roberto Martinez: İki maçta 8 gol attık kolay iş değil

Belçika Milli Takım teknik direktörü Roberto Martinez, 5-2 kazanılan Tunus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TAKIMIN BÖYLE OYNAMASI MUTLU EDİYOR

İspanyol teknik adam, ''İki maçta 8 gol attık. Kolay bir şey değil bu. Takımın böyle oynaması bizi çok mutlu ediyor. Kalitemiz var evet ama birlik olmak için çok çalıştık. Bu maçta ilk maça göre daha iyi oynadık. Kazanmak istiyorduk ve kendi oyunumuzu kabul ettirdik. Farklı tipte iki maç oynadık ve ikisini de kazandık. Her maç için ayrı çözüm bulmamız bizi mutlu ediyor. Tabii ki iyi oynamaya devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmak da bizi çok mutlu etti.'' sözlerini kullandı.