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Robin Van Persie, Feyenoord'a dönüyor

Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord cephesi, Robin Van Persie ile anlaştıklarını açıkladı.

Robin Van Persie, Feyenoord'a dönüyor
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Fenerbahçe'de Robin Van Persie dönemi sona eriyor.

YARIN SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEK

Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad'ın haberine göre, Feyenoord, Robin Van Persie'yi kadrosuna kattı. Robin Van Persie, Feyenoord için yarın sağlık kontrolünden geçecek.

"ROBİN'İN GELİŞİ ÇOK İYİ OLACAK"

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise,"Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KARİYERİ SAKATLIKLARLA GEÇTİ

Aylık 490 bin euroluk kazancıyla Süper Lig'de en çok kazanan isim olan Van Persie, yaklaşık 3 yıllık Türkiye macerasının büyük bölümünü sakat geçirdi. 14 defa sakatlanan Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kaldı.


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