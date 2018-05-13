Robin van Persie: Wenger futboldaki babamdı

Arsenal'in başında bugün son kez yer alacak Fransız teknik adam Arsene Wenger hakkında İngiltere basınına açıklamada bulunan Van Persie, "Wenger benim futboldaki babamdı. O çok özel bir adam ve en üst seviyede bir teknik adam. Kesinlikle en iyilerden biri." ifadelerini kullandı.

Wenger'in, Arsenal'de birlikte çalıştıkları dönemde kendisiyle saatlerce konuştuğunu aktaran Hollandalı yıldız, "Bana hep hatalarımı gösterdi. Adım adım benim kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Benim futboldaki babam derken abartmıyorum. O, her zaman bana yardımcı oldu. Beni bir adam ve bir futbolcu olarak biçimlendirdi." şeklinde görüşlerini aktardı.

Takımdan ayrıldıktan sonra da Wenger ile iletişim halinde olduklarını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Bana güvendiği için ona çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.