Robinho: 3 puanı alacağız

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Robinho, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 4 haftada 4 puan aldıklarını anımsattı.

Ligde çok iyi maçlar oynadıklarını ancak bu karşılaşmalarda arzu ettikleri 3 puanları alamadıklarını belirten Robinho, "Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 3 puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İç sahada ve deplasmanda zorlu maçlar oynadıklarını dile getiren Robinho, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Gereken mücadeleyi vererek 3 puanı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.