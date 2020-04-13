Robinho, Brezilya'ya dönüyor

Brezilya'nın Santos ekibine transfer olacağı konuşulan Robinho'nun, kariyerine ülkesinde devam etmek istediği öğrenildi.
Başakşehirli futbolcunun transferi hakkında konuşan Santos Başkanı Peres, 36 yaşındaki oyuncunun menajeriyle konuştuklarını da belirtti.
Peres, ''Robinho'nun, Santos'da her zaman yeri var. O da buraya dönmek istiyor. Alacağını, menajeriyle konuştuk.'' dedi.
BU SEZON KATKI SAĞLAYAMADI
2019 yılında ise Başakşehir formasını giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.