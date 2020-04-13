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Robinho, Brezilya'ya dönüyor

Başakşehir forması giyen Robinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yıldız oyuncunun ülkesine dönmek istediğini belirtti.

| Haber Merkezi
Robinho, Brezilya'ya dönüyor
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Brezilya'nın Santos ekibine transfer olacağı konuşulan Robinho'nun, kariyerine ülkesinde devam etmek istediği öğrenildi.

Başakşehirli futbolcunun transferi hakkında konuşan Santos Başkanı Peres, 36 yaşındaki oyuncunun menajeriyle konuştuklarını da belirtti.

Peres, ''Robinho'nun, Santos'da her zaman yeri var. O da buraya dönmek istiyor. Alacağını, menajeriyle konuştuk.'' dedi.

BU SEZON KATKI SAĞLAYAMADI

2019 yılında ise Başakşehir formasını giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

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