Robinho: F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho, ailesiyle Türkiye'de çok mutlu olduklarını söyledi.

Robinho yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a gelmeden önce Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anlattı. Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardından Sivas'a geldiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM

Robinho, geçmişte Türkiye'den aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulüpten transfer teklifi aldığını doğrulayarak, ''Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya'da oynuyordum. Benim için Türkiye'ye gelmek çok zor bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu.'' dedi.

Özellikle Fenerbahçe'nin kendisine yönelik teklifte bulunduğunda en yakın arkadaşı olan Alex de Souza ile iletişimde olduğunu dile getiren Robinho, ''Fenerbahçe'den böyle bir ilgi oldu ama tam olarak hatırlamıyorum zamanını. O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla sürekli iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular.'' diye konuştu.