Robinho ile Adebayor yeniden buluşuyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Başakşehir, yaptığı dev transferle gücüne güç kattı.

Bu sezon şampiyon olmak isteyen İstanbul ekibi, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu transfer ederek yarışta ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

16 MAÇTA 8 GOL

Sezonun ilk yarısında 35 puan toplasa da gol yollarında sıkıntı yaşayan Başakşehir, bu sorunu 16 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Robinho ile çözmeyi planlıyor.

YENİDEN BULUŞUYORLAR

Öte yandan Robinho ile Adebayor, yıllar sonra İstanbul'da bir araya gelecek. Daha önce Manchester City'de top koşturan ikili, bu kez Başakşehir'in başarısı için ter dökecek.