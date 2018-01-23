Atatürk Havalimanı'na ailesi ile birlikte ülkesinden gelen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Bu geceyi İstanbul'da geçirecek Robinho, sabah uçağıyla Sivas'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek Brezilyalı futbolcu için daha sonra Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

Robinho İstanbul'da VİDEO

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Robinho kaldığı otelde DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geldiğim için oldukça mutluyum. ailem de mutlu benim için en önemli şey de bu. Türkiye'nin adını daha evvelden futboldaki yerini biliyoruz. Gayet mutluyuz" şeklinde konuştu. Kendisi için havalimanına gelen taraftarlara teşekkür eden Robinho, "Havanın soğuk olduğunun farkındayım, beni bekledikler. Yarını dört gözle bekliyorum" dedi.

"Sivasspor'a gelmenizde Roberto Carlos etkili oldu mu?" sorusuna ise "Türkiye'de birçok ünlü futbolcuyu biliyorum. Gelmeden önce Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Zaten beraber Real Madrid'de oynadık. Bana Sivas'ın şehrin ve kulübün ne kadar büyük olduğunu anlattılar. Oldukça mutluyum sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu. Brezilyalı yıldız, "Türk yemekleri hakkında bilgisiniz var mı?" sorusuna ise, "İstanbul'a ilk kez geliyorum, Türk yemekleri hakkında bilgim yok yavaş yavaş öğreneceğim" dedi.

Robinho: Oldukça mutluyum, sabırsızlıkla bekliyorum VİDEO