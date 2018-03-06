Robinho, klasikleşen soruya cevap verdi

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Robinho, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulunurken, çarpıcı ifadeler kullandı.

SİVASSPOR İLGİMİ ÇEKİYORDU

34 yaşındaki tecrübeli yıldız oyuncu, ''Sivas'a gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. İnanmayacaksınız ama Sivas'ı da takip ediyordum. Çünkü Roberto Carlos ve Cicinho Sivasspor'da görev aldığı için, çok fazla ilgimi çekiyordu'' ifadelerini kullandı.

"HAGİ Mİ, ALEX Mİ?"

Alex'ten övgüyle bahseden yıldız futbolcu kendisine sorulan "Alex mi, Hagi mi?" sorusuna "Gheorghe Hagi'yle birlikte çalışmadım. Kesinlikle çok büyük saygı duyuyorum ama tercih edilecek kişi bence Alex de Souza." şeklinde yanıt verdi.