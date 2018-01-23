Sivas'ta Robinho coşkusu

Samuel Eto'o, Vagner Love, Arouna Kone gibi isimlere Robinho da katıldı.

ONLARCA TARAFTAR KARŞILADI

Dün akşam saatlerinde Sivasspor ile transfer görüşmesi yapmak amacı ile İstanbul'a gelen, bugün de Sivas'a hareket eden Robinho, sözleşme imzalamak için şehre ulaştı.

PROJEDEN ÇOK ETKİLENDİM

Robinho, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Beni buraya karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum." diye konuştu..

CAPS DEĞİL GERÇEK

Öte yandan Sivaslı taraftarlar, yıllar önce adı Beşiktaş'la anıldığıda yapılan meşhur capsi paylaşarak siyah-beyazlılara gönderme yaptı.