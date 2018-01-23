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Robinho Sivas taraftarına seslendi: Merhaba gardaş

Sivasspor'a transfer olan Robinho, imza töreninde taraftarlara "Merhaba gardaş" diye seslendi.

Robinho Sivas taraftarına seslendi: Merhaba gardaş
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Sivasspor, dünyaca ünlü futbolcu Robinho'yu transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya imza töreni düzenledi.

TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Robinho ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda sözleşme imzaladı.

İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı. Taraftarlar imza törenine ilgi gösterdi.

Robinho taraftarlara "Merhaba gardaş" diye seslendi - İZLE

MERHABA GARDAŞ

Başkan Mecnun Otyakmaz'ın Robinho'yu taraftara tanıtmasının ardından mikrofonu eline alan Brezilyalı yıldız, Sivassporlu taraftarlara Türkçe "Merhaba gardaş" diye seslendi.

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