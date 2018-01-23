Robinho Sivas taraftarına seslendi: Merhaba gardaş

Sivasspor, dünyaca ünlü futbolcu Robinho'yu transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, yıldız futbolcuya imza töreni düzenledi.
TARAFTAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Robinho ile Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda sözleşme imzaladı.
İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da katıldı. Taraftarlar imza törenine ilgi gösterdi.
Robinho taraftarlara "Merhaba gardaş" diye seslendi - İZLE
MERHABA GARDAŞ
Başkan Mecnun Otyakmaz'ın Robinho'yu taraftara tanıtmasının ardından mikrofonu eline alan Brezilyalı yıldız, Sivassporlu taraftarlara Türkçe "Merhaba gardaş" diye seslendi.