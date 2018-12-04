Robinho: Sivasspor'da kalmak istiyorum

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Robinho, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i sahalarında yenmenin çok zor olduğunu belirterek, bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden ifade eden Brezilyalı yıldız, futbol yaşamına Sivas'ta devam etmek istediğini de belirtti.

SİVAS'A ALIŞTI

Brezilyalı futbolcu, Sivasspor'a transfer olduktan sonra takımla çıktığı ilk antrenmanda havanın oldukça soğuk olmasından dolayı, mutsuz olmuştu. Hatta yıldız futbolcunun yaz mevsinin ne zaman geleceğini takım arkadaşlarına sorduğu öğrenilmişti. Ancak Brezilyalı yıldız, artık şehre ve takıma oldukça alıştı.

CARLOS BANA OLUMLU ŞEYLER SÖYLEDİ

Sivas'ta çok mutlu olduğunu söyleyen Robinho, "Basit bir hayatım var; antrenman ve ev arasında geçiyor. Sevdiğim, aşık olduğum şeyi yapma imkanı buluyorum burada. Umarım ilerleyen yıllarda Türk futboluna ve taraftarlara daha büyük mutluluk veririm. Buraya gelmeden önce sadece İstanbul'u tanıyordum. Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştum. Çok olumlu şeyler söylediler. Taraftarların futbolculara karşı çok iyi niyetli olduğundan bahsettiler. O yüzden burayı tercih ettim" diye konuştu.

Süper Lig'i de değerlendiren Robinho, "Spor Toto Süper Lig; zor ve güzel bir lig. Büyük takımlar var. Oynaması zor olan bir lig ama mutluyum" şeklinde konuştu.

UMARIM 10 YIL DAHA SİVAS'TA KALIRIM

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Robinho, "İnşallah Demir Grup Sivasspor'da kalırım. Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Olumlu geçti. Umarım bir ortak nokta bulur ve ben 10 yıl daha Sivas'ta kalırım" ifadelerini kullandı.