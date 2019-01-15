Robinho: Tek rüyamız şampiyon olmak

Robinho, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan röportajında, "Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz, istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz, yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, Başakşehir gibi yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da hedefleri olan bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Başakşehir formasını giymek ve çok başarılı olmak istiyorum." dedi.

ADEBAYOR'DAN BİLGİ ALDIM

İstanbul ekibine transferi hakkında bilgi veren Robinho, "Açıkçası bu tarz şeylerle birebir muhattap olmuyorum. Başakşehir'den teklif olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum ama dediğim gibi benim bir avukatım var ve bu tarz transfer görüşmelerini, pazarlıklarını avukatım yapıyor. Görüşmeleri de o yaptı. Burada oynayabilme düşüncesi beni çok mutlu etmişti.Çok kısa bir süre önce geldim ama herkes beni iyi bir şekilde ağırladı. Daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var. Başakşehirli oyuncuları da tanıyorum. Çok güzel bir aile ortamının içine geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer olmadan önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Emmanuel Adebayor ile de konuştuğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Adebayor, bana Başakşehir'in ne kadar mükemmel bir kulüp olduğunu anlattı. Adebayor'la beraber futbol oynamanın mutluluğunu, keyfini Manchester City'de yaşamıştık. O günlerde çok mutluyduk, aynı mutluluğu burada tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz." dedi.