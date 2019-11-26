Robinho: Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Burak Yılmaz

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Robinho beIN Sports ekranlarına samimi bir röportaj verdi.

Robinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"SİVAS'IN BENİM İÇİN HER ZAMAN AYRI BİR YERİ OLACAK"

"Sivas macerası benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Taraftarı, şehri kalbimde taşıyorum. Çünkü beni orada çok iyi ağırladılar, çok da iyi bir sezon geçirdim. Şu an Başakşehir’de tabii ki çok mutluyum, güzel günler geçiriyorum ama Sivas’ın benim için her zaman çok ayrı bir yeri olacak."





"TAKIM ARKADAŞLARIM DIŞINDA BURAK YILMAZ'I BEĞENİYORUM"

"Türkiye'den en çok Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, ve takım arkadaşlarım dışında söyleyebileceğim isim Burak Yılmaz"





"OKAN HOCA ÇOK İYİ"

"Türkiye’de çalıştığım teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bence çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. Şu anda çalıştığımız Okan Hoca da çok iyi bir teknik direktör."

"EMRE ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

"Bence doğru bir yoldayız. Tabii ki çok önemli oyuncular geçtiğimiz sene takımdalardı, bu sene aramızda değiller. Mesela bunlardan biri, eski takım kaptanımız Emre Belözoğlu. Çok önemli, çok yetenekli bir oyuncuydu. Ne olursa olsun, bu giden oyuncuların yerine gelen oyuncular da çok önemli oyuncular. O yüzden rotamızdan şaşmadan aynı şekilde, aynı hedefe doğru yürüyoruz şu an."

