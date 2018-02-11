Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı

1 Cengiz Ünder 2 gol 1 asist Mehmetçik'e selam İtalya'daki milli temsilcimiz Cengiz Ünder, Roma'da gecenin adamı oldu. Roma'nın Benevento'yu evinde 5-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder, şehitlerimiz için asker selamı verdi.

2 Aykut Kocaman: Lig herkes için yeniden başladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, aleyhlerinde yapılan hakem hatalarına rağmen zirve yarışında bulunduklarını ve Başakşehir galibiyeten sonra ligin yeniden başladığını söyledi.

3 Fenerbahçe taraftarı galibiyeti kutluyor Fenerbahçeli taraftarlar, lider Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenmenin keyfini sosyal medyada Volkan Demirel'in görselini paylaşarak çıkarıyor.

4 Robinho, Türkiye'de ilk golünü attı Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a attı.

5 Sumudica: Tanrı bize yardım etmedi Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Sivasspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Sizin için Allah, benim için Tanrı bugün bize yardım etmedi." dedi.

6 Fenerbahçe Fernandao'nun golleriyle kazandı Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 yendi. Başakşehir'le puan farkını 2'ye indirdi.

7 Ali Koç: Camiada değişim heyecanı var Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, Aziz Yıldırım'la rekabet edebilecek bir aday olduğu için sarı-lacivertli camiada heyecan yaşandığını söyledi.

8 Mustafa Yumlu'dan Ibrahimovic golü Akhisarspor ile Bursaspor'un karşı karşıya geldiği maçta Mustafa Yumlu'nun attığı gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

9 Fenerbahçe Oğuzhan Can'ı transfer etti Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan Fenerbahçe, altyapıya aldığı genç oyuncularla dikkat çekiyor.