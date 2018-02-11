Robinho, Türkiye'de ilk golünü attı

Kayseri deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho, karşılaşmanın 53. dakikasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
SERBEST VURUŞTAN 112 KİLOMETRE HIZLA ATTI
Brezilyalı yıldızın golü, yayıncı kuruluşun ölçümlerine göre 112 kilometre hızla ağları sarstı. Robinho, yeni takımında ilk golüne imza atarken Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Robinho, Sivasspor'un ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olarak sahada 26 dakika kalmıştı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)