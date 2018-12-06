Robinho: Türkiye'deki en iyi oyuncu Emre Kılınç

Demir Grup Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho, beIN Sports Haber kanalına özel röportaj verdi ve kariyeri hakkında konuştu.

Robinho, beIN Sports Haber'e verdiği röportajda şu sözleri kullandı;

"Sivasspor'da bir hoca değişikliği oldu. Tamer hoca yrıldıktan sonra Hakan Keleş göreve geldi. Bu süreç biraz sıkıntılı bir süre. Ligde bulunduğumuz konumdan memnun değilim, takım çok sıkı çalışıyor, %100'ünü veriyor, maçlarda bazı şeyleri yapamıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Süper Lig zor bir lig ama gerçekten seviyorum bu ligi. Küçük takımlar, büyük takımlar 3 puan için ellerinden geleni yapıyor. Bu ligde oynamaktan memnunum."

"Büyük isimlerle çalışmış olabilirim ama, önemli olan irade. O beni etkiledi, bu etkiledi diyemem. Herkes aynı benim için. Neymar dünyanın Brezilyalı olarak en büyük oyuncusu. Çok kaliteli bir oyuncu. Brezilya ile Dünya Kupası'nda bir şeyler başaramadı ve üzüldü ama benim için dünyada Brezilyalı olarak en iyisidir. Neymar'dan sonra 2. büyük oyuncu Mbappe. Çok hızlı, çok kaliteli bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da kendisini gösterdi, çok çok iyi bir oyuncu. 20 yaşındayken çok zor çalışıyordum, yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Tavsiyem genç oyuncuların da çalışmalarına odaklanmaları."

EMRE TÜRK DYBALA

"Türkiye'de çok kaliteli, iyi oyuncular var. Quaresma gibi, Babel gibi oyuncular var. En iyisi de Emre'miz var. Oğlum geçen bana 'bu Dybala'nın Türk versiyonu mu baba' diyor Emre için. Emre'yi çok seviyorum. Sivasspor ile belki sözleşmemi uzatabilirim. 3 sene daha futbol oynamak istiyorum."

"Sivas şehrini seviyorum, benim sakin bir hayatım var. Artık 34 yaşındayım, gece hayatından çok uzaktayım. Eşim ve çocuklarım da Sivas'ta, iyi adapte oldular. Hayatım evden tesise, tesisten eve olarak geçiyor, bu hayattan memnunum. Dünya Kupası'nı kazanmamış olabilir ama Brezilya'nın çok kaliteli bir kadrosu var. En iyi oyuncularla oynasam da, en popüler oyuncularla oynasam da aynı. Şu andaki durumdan farkı yok. Şu oyuncuyla ya da bu oyuncuyla oynasam demem."