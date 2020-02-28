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Robinho, yuvaya dönüyor

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Robinho, eski kulübü Santos'a transferi için yeşil ışık yaktı.

| Haber Merkezi
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Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Robinho, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

BAŞKAN PERES AÇIKLADI

Brezilya’nın Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres, 36 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmaya çalıştıklarını açıkladı.

Bu yönde girişimlere başladıklarını belirten Santos başkanı, oyuncu ile görüşmelere başladıklarını açıkladı. Bu girişimlerin futbolcunun menajeri-avukatı Marisa Alija üzerinden olduğu belirtildi.

Robinho, Santos altyapısından yetişmiş ve profesyonel olarak bu kulüpte uzun yıllar forma giymişti.

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