Robinho, yuvaya dönüyor

Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Robinho, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
BAŞKAN PERES AÇIKLADI
Brezilya’nın Santos kulübünün başkanı Jose Carlos Peres, 36 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmaya çalıştıklarını açıkladı.
Bu yönde girişimlere başladıklarını belirten Santos başkanı, oyuncu ile görüşmelere başladıklarını açıkladı. Bu girişimlerin futbolcunun menajeri-avukatı Marisa Alija üzerinden olduğu belirtildi.
Robinho, Santos altyapısından yetişmiş ve profesyonel olarak bu kulüpte uzun yıllar forma giymişti.