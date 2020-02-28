Robinho, yuvaya dönüyor

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarının ve takımın git gide düşüşe geçmesinin, Vedat Muriç'in üzerinde baskı oluşturduğu öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan Burak Yılmaz'dan, maaşını düşürmesini isteyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da" dediği öğrenildi.

Geçen sene küme düşme potasına kadar indiği sezonda bile 1,68 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, bu sezon Ersun Yanal ile 1,65’te kaldı. Yanal, Cocu’dan sonra en kötü hoca oldu.

Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Fenerbahçe deplasmanındaki performansından çok memnun kaldı. Sistemi Falcao’ya göre güncelleyen Terim’in yardımcılarına, “Tamamen hazır hale geldi" dediği öğrenildi.

1 Başakşehir'in muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. M.United, Inter, Roma ve Sevilla en güçlü takımlar olarak gözüküyor.

2 Umut Nayir: Başımız sağ olsun Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

3 FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama FIFA kiralık transferlerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 futbolcuya izin verilecek.

4 Vedat Muriç stres yaşıyor Kendisi hakkında çıkan transfer iddialarının ve takımın git gide düşüşe geçmesinin, Vedat Muriç'in üzerinde baskı oluşturduğu öğrenildi.

5 Başakşehir'den ülke puanına büyük katkı Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalması, Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması adına büyük önem taşıyor.

6 Burak Yılmaz ile yollar ayrılabilir Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimi tarafından sözleşmesi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılan Burak Yılmaz'dan, maaşını düşürmesini isteyecek.

7 Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.

8 Ali Koç: İnanırsak puan farkı kapanır Futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da" dediği öğrenildi.

9 Derbide giyilen formalar açık artırmada 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'da yönetim, bu başarıyı paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.