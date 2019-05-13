Robinho'dan Galatasaray'a gözdağı

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Ankaragücü'nü geriden gelip 2-1 yenerken, galibiyet golünü Robinho kaydetti. Deneyimli yıldız gelecek hafta Galatasaray deplasmanında da gol atacağını söyledi.

GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM

Yayıncı kuruluşa konuşan Robinho, "Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum. Uzun süre santrfor oynadım ama hoca hangi bölgede görev verirse oynamaya hazırım. Ancak sol tarafta tabii ki kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Galatasaray maçı için iddialı açıklamalar yapan Brezilyalı yıldız, "Yapılan asistler, atılan goller her zaman değerlidir. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Bu gollere Galatasaray maçında da devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.