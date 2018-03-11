Transferi sonrasında düzenlenen imza töreninde Sivas halkına "Merhaba gardaş" ifadeleriyle seslenen Robinho bu kez bir şarkıyla gündeme geldi.

MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISINA EŞLİK ETTİ

Türk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' adlı şarkısını çalan bir müzisyene cajon adındaki enstürman ile eşlik eden Robinho'nun bu görüntüleri sosyal medyaya yayınlandı.

Robinho'dan Müslüm Gürses şarkısı - İZLE

Flemenko müziğinde kullanılan, Güney Amerika çıkışlı olan ve üzerine oturularak çalınan 'Cajon' isimli müzik aleti ile yaptığı şov dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Cajon'u elinden bırakmayan Robinho'nun oldukça eğlendiği de dikkatlerden kaçmadı.