Robinho'nun hareketi Visca'yı onurlandırdı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçta takım arkadaşı Robinho'nun "kramponunu silmesinin" kendisini onurlandırdığını ifade etti.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Visca'nın pasını gole çevirip takımını 2-0 öne geçirdikten sonra gol sevincini Bosnalı futbolcunun kramponu siliyor gibi yaparak yaşamıştı.

ROBİNHO BÜYÜK FUTBOLCU

Bosna Hersek medyasında da geniş yer bulan bu fotoğrafı yorumlayan Visca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür bir gol sevincinin kendiliğinden geliştiğini belirterek, "Ben golün asistini yaptım, o da Brezilya usulünce teşekkür etti." dedi.

"Mükemmel bir futbolcu" olarak nitelendirdiği Robinho'nun kendiliğinden gelişen bu kutlamada kramponunu silerek kendisini onurlandırdığını söyleyen Visca, "Robinho ve onun kariyeri hakkında çok konuşmaya gerek yok. Futbolun her saniyesini anlıyor. Geçen maçta da o benim golümü hazırlamıştı. Robinho gerçekten büyük bir futbolcu." diye konuştu.