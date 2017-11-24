Robinho'ya tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası

Atletico Mineiro'da futbol yaşantısını sürdüren Robinho'nun, Milan'da oynadığı dönemde tecavüz skandalına karıştığı ifade edildi. Brezilyalı yıldız Robinho, Milan'da bir diskoda kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi.

ROBİNHO 9 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Ocak 2013 yılında gerçekleşen olayda Robinho'nun Arnavut kökenli bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyordu. 9 yıllık hüküme rağmen İtalyan Adalet Sistemi'nde cezayı düşürmek için itiraz hakkı bulunuyor. Bu sebepten dolayı Brezilyalı futbolcuya verilen hüküm, itiraz süreçleri tamamlanana dek uygulanmayacak.

Brezilyalı yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kendisini savundu. 33 yaşındaki futbolcu şu anda ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyiyor.