Robinho'yu Rizespor istiyor

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Çaykur Rizespor, 11 hafta sonunda 14 puan topladı.

ÇAYKUR RİZESPOR TALİP OLDU

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yeşil-mavili takımın, ilk hedefi Robinho.

Sivasspor'dan Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız, bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamıyor.

Süper Lig'de bu sezon 5 maçta 241 dakika oynayan 35 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği Robinho da ayrılığa sıcak bakıyor.

Karadeniz ekibinin, Robinho'ya 1.5 yıllık kontrat önereceği ifade ediliyor. Brezilyalı, teklifi kabul etmesi durumunda futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmış olacak.