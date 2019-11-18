Ensonhaber.com'a dön

Robinho'yu Rizespor istiyor

Çaykur Rizespor, devre arası transfer döneminde Başakşehir'den Robinho'yu transfer etmek için harekete geçti.

Robinho'yu Rizespor istiyor
Yorum Yap

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Çaykur Rizespor, 11 hafta sonunda 14 puan topladı.

ÇAYKUR RİZESPOR TALİP OLDU

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yeşil-mavili takımın, ilk hedefi Robinho.

 Sivasspor'dan Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız, bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamıyor.

Süper Lig'de bu sezon 5 maçta 241 dakika oynayan 35 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği Robinho da ayrılığa sıcak bakıyor.

Karadeniz ekibinin, Robinho'ya 1.5 yıllık kontrat önereceği ifade ediliyor. Brezilyalı, teklifi kabul etmesi durumunda futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmış olacak.

Robinho ile Adebayor yeniden buluşuyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM