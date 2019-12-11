Rockets, Robert Covington'ı takibe aldı

Sezonun dörtte birinden fazlasının geçmesine rağmen, Rockets'ın serisi 15-8 şeklinde ve bu zorlu şampiyonluk yolunda iyi bir durumda olsa da, muazzam bir seride bulunmuyor.

Kadro derinliği eksiklikleri erken dönemlerde kendisini gösteren Rockets, Covington gibi bir 3-and-D oyuncusunu ekleyerek, sezonu kalanında bu eksikliğini gidermek adına güzel bir adım atabilir.

Russell Westbrook takasında Oklahoma City Thunder'a bir yığın draft hakkı göndermelerine rağmen, Houston 2020 ve 2022 ilk tur draft haklarını pazarlık için kullanabilir.

Covington, önümüzdeki üç yıl boyunca 36 milyon dolar civarı maaş alacak. 2019-20 sezonunda bu miktar 11.3 milyon dolardan başlıyor. Houston'ın Covington'ı alması durumunda, P.J. Tucker'ın bu takım için yaptığı şeylerin çoğunu yaptığı, ancak 28 yaşında olduğu düşünülürse, ekip daha da esneklik kazanabilir.