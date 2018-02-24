Rockets seriyi 11 maça çıkardı

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 120-102'lik skorla geçerek aldı. Üst üste 11'inci, sezonun ise 45'inci galibiyetine ulaşan Rockets'ta all-star James Harden 31 sayı ve 9 asistle galibiyette başrolü üstlendi.
Clint Capela 25 sayı ve 11 ribaunt, Chris Paul ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Sezonun 26'ncı mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Andrew Wiggins 21 sayı, Karl Anthony Towns 18 sayı ve 13 ribaunt, Jeff Teague 18, Jamal Crawford 14 sayı kaydetti.