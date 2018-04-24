Rockets tur kapısını araladı

Minnesota deplasmanından farklı galip ayrılan Houston Rockets seriyi 3-1'e getirdi.

HARDEN GALİBİYETTE BÜYÜK ROL OYNADI

Konferans yarı finali yolunda büyük avantaj yakalayan Rockets'ta James Harden 36 sayı 4 ribaunt 4 top çalma 3 asist ve 1 blok, Chris Paul 25 sayı 6 ribaunt 6 asist ve 5 top çalma, Clint Capela ise 14 sayı ve 17 ribaunt ile maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 22 sayı ve 15 ribaunt ile double-double yaparken, Jimmy Butler 19 sayı 9 ribaunt ve 5 asist, Derrick Rose ise 17 sayı üretti.