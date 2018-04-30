Rockets yarı final serisine galibiyetle başladı

Normal sezonu lider tamamlayarak playoff turunda mücadele eden Houston Rockets, konuk ettiği Utah Jazz'ı farklı mağlup ederek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

HARDEN 41 SAYI ATTI

Aynı zamanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi olan Rockets'ta James Harden'ın 41 sayı 8 ribaunt 7 asistlik performansıyla gecenin yıldızı oldu.

Ev sahibinde Chris Paul 17 sayı 6 asist 4 top çalma, Clint Capela 16 sayı 12 ribaunt ve P.J. Tucker 15 sayı 6 ribauntluk katkıda bulundu. Jazz cephesinde Donovan Mitchell'ın 21 sayı 5 asist, Jae Crowder'ın 21 sayı 5 ribaunt ve Joe Ingles'ın 15 sayı 6 ribaunt 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.